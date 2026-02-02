OM: Zweden vervolgt tiener voor beschieting bij gevangenis Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - De tienerjongen die donderdag in Zweden werd opgepakt voor betrokkenheid bij de schietpartij bij de gevangenis in Alphen aan den Rijn op 16 januari wordt in zijn thuisland vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

"Het onderzoek naar de schietpartij gaat in Nederland verder. Het Openbaar Ministerie zal de relevante onderzoeksresultaten blijven delen met de Zweedse autoriteiten", aldus een woordvoerder van het OM.

De woordvoerder kon geen verdere uitspraken doen over de stand van het onderzoek. Bij de beschieting raakte één persoon gewond, maar niet door een kogel. Volgens onbevestigde berichten was het doelwit Christopher Z., die verlof had om te werken. Hij was eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij de 'martelcontainers' in het Brabantse Wouwse Plantage.