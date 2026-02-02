ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM: Zweden vervolgt tiener voor beschieting bij gevangenis Alphen

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 16:35
anp020226162 1
ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - De tienerjongen die donderdag in Zweden werd opgepakt voor betrokkenheid bij de schietpartij bij de gevangenis in Alphen aan den Rijn op 16 januari wordt in zijn thuisland vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie.
"Het onderzoek naar de schietpartij gaat in Nederland verder. Het Openbaar Ministerie zal de relevante onderzoeksresultaten blijven delen met de Zweedse autoriteiten", aldus een woordvoerder van het OM.
De woordvoerder kon geen verdere uitspraken doen over de stand van het onderzoek. Bij de beschieting raakte één persoon gewond, maar niet door een kogel. Volgens onbevestigde berichten was het doelwit Christopher Z., die verlof had om te werken. Hij was eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij de 'martelcontainers' in het Brabantse Wouwse Plantage.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 502100420

Er is een simpele manier om thuis de meeste microplastics uit je water te halen

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Scherm­afbeelding 2026-02-02 om 06.21.28

Berichten uit Iran: Vrouwen verkracht, gemarteld en verbrand

images

Rijke man (65) wilde grotere penis. Nu is hij dood

IMG_2337

Zolang duurt het voordat je kat je vergeet

Loading