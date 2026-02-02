ECONOMIE
VluchtelingenWerk vraagt betere bescherming Syrische minderheden

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 16:31
anp020226159 1
AMSTERDAM (ANP) - Syrische minderheden als alawieten, druzen en Koerden moeten betere asielbescherming krijgen van de Nederlandse regering, omdat zij ook na de machtsovername in Syrië slachtoffer zijn van gericht geweld. Dat vindt VluchtelingenWerk Nederland.
De hulporganisatie doet de oproep nadat een nieuw ambtsbericht verscheen waarin de situatie in Syrië tussen mei en december is beschreven. Op zo'n bericht wordt het beleid voor asielaanvragen bepaald.
Na het verdrijven van dictator Bashar al-Assad eind 2024 werd toenmalig rebellenleider Ahmed al-Sharaa de president van een vijfjarige overgangsregering. Maar Syrië is nog "instabiel", wordt "een van de minst vreedzame landen ter wereld" genoemd en er leven "sterke wraakgevoelens", verwijst VWN naar het ambtsbericht. Minderheden worden vermoord en de recente zware gevechten tussen regeringstroepen en Koerdische strijders laten zien "dat de spanningen in Syrië verder oplopen". Geen enkele Syriër zou daarom gedwongen teruggestuurd mogen worden, aldus VWN.
