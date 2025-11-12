Ombudsman stelt demonstrant in het gelijk over klacht bij politie

DEN HAAG (ANP) - Een man wiens persoonsgegevens honderden keren zijn opgezocht door de politie heeft daar gegrond een klacht over ingediend, stelt de Nationale Ombudsman. Dat de politie de klacht niet wil behandelen, heeft ze onvoldoende gemotiveerd.

De man kwam er door het opvragen van zijn overzicht uit de Basisregistratie Personen (BRP) in 2023 achter dat de politie op 107 verschillende dagen in totaal 350 keer zijn persoonsgegevens opzocht. Het ging om informatie als zijn adres, naam, burgerservicenummer en ook BRP-gegevens over zijn ouders en eventuele kinderen.

De man was aanwezig bij demonstraties. De politie verzocht ook om verstrekking van zijn BRP-gegevens op dagen dat hij niet bij demonstraties aanwezig was, maar daar slechts contact over had met de politie. "Dit komt op hem over als het criminaliseren van demonstranten", schrijft de ombudsman.

Eindoordeel

De politie liet de man schriftelijk weten zijn klacht niet in behandeling te nemen. De klacht gaat volgens de politie namelijk niet over "een concrete gedraging" van een politiemedewerker. Door de werking van het interne politiesysteem zou het zo zijn dat politiemedewerkers "niet opzettelijk" gegevens uit het BRP opvragen.

De man stapte in april 2023 naar de Nationale Ombudsman. Die verzocht de politie meerdere keren om de klacht alsnog te behandelen, maar de politie bleef dat weigeren. De ombudsman stelt na onderzoek dat de aangedragen reden van de politie om de klacht niet te behandelen, ongegrond is. Zo blijkt er wel sprake te zijn van "concrete gedragingen". Gegevens van de man zijn veelvuldig ingevuld in de politiesystemen.

In het eindoordeel stelt de ombudsman de man in het gelijk. Desondanks doet de ombudsman geen aanbeveling om zijn klacht alsnog volledig te behandelen. Die "heeft namelijk laten weten dat hij door alle gebeurtenissen zo wantrouwend is geworden dat hij niets meer met de politie te maken wil hebben", schrijft de ombudsman.