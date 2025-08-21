Prinses Beatrix bezoekt SAIL op Groene Draeck

AMSTERDAM (ANP) - Prinses Beatrix is op bezoek bij SAIL in Amsterdam. De prinses vaart donderdag op haar eigen zeilschip de Groene Draeck. Het schip wordt op het IJ omringd door politieboten en politie op jetski's.

Koning Willem-Alexander was woensdag op het nautische evenement met hetzelfde zeilschip van zijn moeder. Hij stond zelf aan het roer en had onder anderen prinses Mabel bij zich. Ook donderdag was Mabel aan boord, evenals enkele kleinkinderen van Beatrix.

Aan beide bezoeken was vooraf geen ruchtbaarheid gegeven.