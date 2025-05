Verstappen heeft intentie om bij Red Bull te blijven

IMOLA (ANP) - Max Verstappen wil bij Red Bull blijven. "Dat heb ik wel altijd tegen het team gezegd", vertelt hij in een interview met De Telegraaf. "Dat is de bedoeling. Tenzij het heel raar loopt."

De wagen van Verstappen is nu minder snel dan de bolides van McLaren. "De auto's en motoren veranderen volgend jaar, maar als je zo'n voordeel behoudt op de banden, dan is dat significant. En dan is dat volgend jaar ook zo", verwacht hij. "Ik denk dat ik altijd nadenk en heb nagedacht over mijn toekomst. Ook in goede jaren. Aan de andere kant vind ik dat ik er redelijk rustig onder ben op dit moment."

Verstappen zegt niet dat hij sowieso voor Red Bull blijft racen. "Ik wil eerst zien hoe de rest van het seizoen verloopt. Dat er grote, fatsoenlijke stappen gezet kunnen worden door het team. De komende wedstrijden zijn belangrijk. Ook voor mijn toekomst. Dan heb ik het niet eens alleen over volgend jaar, maar in het algemeen. Ik denk dat iedereen in het team dat wel beseft."