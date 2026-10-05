Na dagen van zonnig nazomerweer gaat het woensdag regenen. Dat voelt als een opluchting, maar op de weg is juist die eerste, lichte regen verraderlijk: het asfalt kan spekglad worden. En slip je, dan kun je de schade bijna nooit afschuiven op Rijkswaterstaat, de provincie of de gemeente. Dan komt het neer op hoe je rijdt en hoe je auto verzekerd is.

Woensdag slaat het weer om

Buienradar rekent voor woensdag op 3 tot 9 millimeter regen, met een neerslagkans van 90 procent. Volgens Weeronline kan het in het westen in de loop van de middag al gaan regenen. In het midden en oosten blijft het waarschijnlijk tot de avond droog, en daarna gaat het op meer plaatsen regenen. Volgens Hart van Nederland trekt de wind dan ook aan en wordt het de rest van de week fris en wisselvallig.

De regen valt na een uitzonderlijk droog jaar. Volgens het KNMI eindigde het neerslagtekort eind september rond de 262 millimeter. Daarmee hoort 2026 nog steeds bij de 5 procent droogste jaren. Weeronline meldt dat het van 18 tot en met 27 september grotendeels droog was en dat het binnenland veel droger was dan normaal. Wat de regen met je gazon en je fundering doet, schreven we eerder. Op de weg speelt iets heel anders.

Een lichte bui is gevaarlijker dan een plensbui

In een droge periode blijft er veel vuil op het wegdek liggen, zoals olie, rubberresten en stof. Volgens Rijkswaterstaat vormt de regen daarmee een dunne, slijmerige laag, waardoor het plotseling glad kan worden. Rijkswaterstaat noemt dat visceuze aquaplaning. Je hoort ook vaak de term zomergladheid. Het gebeurt vooral als het licht regent. Bij hardere regen spoelt het vuil snel weg.

Volgens Buienradar is het risico daarom het grootst aan het begin van een bui na een droge periode. Er valt dan genoeg regen om de gladde laag te vormen, maar te weinig om die meteen weg te spoelen. Het lastige: volgens Autobahn.eu heb je er geen diepe plassen voor nodig. Het asfalt kan al glad zijn als de weg er alleen een beetje nat uitziet. Soms zie je een wit schuimlaagje op het wegdek. Dat is het vuil dat zich met het water mengt.

Een weg die er alleen een beetje nat uitziet, kan woensdag gladder zijn dan je verwacht.

Hier gaat het het vaakst mis

In juni waarschuwde persbureau ANP al dat bestuurders niet altijd voorbereid zijn op een wegdek dat bij de eerste bui gladder is dan normaal. Volgens ANP gebeuren de meeste ongelukken op deze plekken:

in bochten

op rotondes

bij op- en afritten

als je van rijstrook wisselt

bij verkeerslichten, waar auto's veel remmen en het vuil zich ophoopt

De wegbeheerder betaalt zelden

Raak je van de weg, dan wil je misschien de wegbeheerder aansprakelijk stellen. Volgens ANP heeft dat in de praktijk zelden zin. Zomergladheid geldt als een tijdelijk natuurverschijnsel dat moeilijk te voorkomen is, en niet als een gebrek aan de weg. Bovendien worden weggebruikers meestal vooraf gewaarschuwd voor regen. Van hen mag je dus verwachten dat ze rustiger rijden en meer afstand houden.

Dat past bij de rechtspraak. Volgens vakblad Verkeersrecht bepaalde de Hoge Raad in een zaak over ijzel dat de wegbeheerder op grond van artikel 6:174 BW alleen aansprakelijk is als de weg zelf een gebrek heeft. Een glad laagje dat niet blijvend met het wegdek verbonden is, telt niet. ARAG legt uit dat een wegbeheerder een zorgplicht heeft, maar geen garantieplicht. Daarom komt schade door gladheid vaak voor rekening van jezelf of je verzekeraar.

Dan komt het aan op je autopolis

Met alleen een WA-verzekering ben je verzekerd voor schade die je bij anderen veroorzaakt, zoals een auto waar je tegenaan glijdt. Je eigen auto valt daar niet onder. Volgens OHRA krijg je schade aan je eigen auto door eigen schuld alleen vergoed met een All-risk-verzekering. Heb je WA of WA Plus, dan betaal je die kosten zelf. Een slip op een glad wegdek zonder tegenpartij is precies zo'n eigen-schuldschade.

Ook met All-risk ben je niet altijd zeker van een vergoeding. InShared keert niet uit als je zelf ernstige schuld hebt, en geeft als voorbeeld veel te hard rijden op een spiegelgladde weg. Centraal Beheer noemt op zijn site te hard rijden op een gladde weg ook als voorbeeld van ernstige schuld. En wie een WA-schade claimt, verliest volgens Allianz Direct schadevrije jaren. Dat is een groot verschil met de stormschade aan huis uit ons stuk "Waait je schutting om bij de eerste herfstwind? Dan betaal je de schade vaak zelf, en dit kun je nog doen voor woensdag": op de weg is het weer zelden een excuus.

Wat je nu kunt doen

Kijk vóór woensdag op je polisblad of je WA, WA Plus of All-risk hebt. Dan weet je of schade aan je eigen auto gedekt is.

Rijd bij de eerste druppels rustiger dan je gewend bent en houd meer afstand. Dat adviseert Rijkswaterstaat bij lichte regen na een lange droge periode.

Wissel niet onnodig van rijstrook en houd beide handen aan het stuur, adviseert Omroep Gelderland.

Rem extra vroeg voor bochten, rotondes, afritten en verkeerslichten.

Zie je wit schuim op het asfalt? Behandel de weg dan als glad.

Heb je toch schade? Volgens Allianz Direct kun je ervoor kiezen om kleine schade zelf te betalen, zodat je je schadevrije jaren houdt.

Valt er later meer regen, dan wordt het minder gevaarlijk. Volgens Omroep Gelderland neemt het probleem af zodra er genoeg regen is gevallen om het wegdek schoon te spoelen.

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