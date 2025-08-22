Ondanks goed weer dit jaar minder meldingen van muggenoverlast

WAGENINGEN (ANP) - Ondanks het warme weer melden mensen minder muggenoverlast bij Muggenradar.nl dan voorgaande jaren. Onderzoekers van de universiteit in Wageningen schrijven op NatureToday dat de droogte waarschijnlijk heeft geleid tot minder broedplaatsen. In sommige provincies werd wel aanzienlijk meer overlast gemeld dan op andere locaties.

Via Muggenradar.nl geven enkele honderden mensen tussen juli en september wekelijks door hoeveel last ze hadden van steekmuggen. In de eerste drie weken van augustus ervoer 42 procent van de melders overlast. In dezelfde periode in 2020 tot en met 2024 lag dat percentage veel hoger, zien de onderzoekers. Toen gaf 51 tot 68 procent van de mensen aan overlast te hebben.

De huissteekmug legt vaak eitjes in gevulde regentonnen, vogelbadjes of potten met regenwater. De onderzoekers raden aan deze waterbronnen wekelijks te verversen, zodat eitjes, larven en poppen zich niet volledig kunnen ontwikkelen.