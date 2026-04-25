Politie begint ontruiming van door klimaatactivisten bezette A12

DE MEERN (ANP) - De politie is zaterdag begonnen met het ontruimen van een deel van de A12, dat door klimaatactivisten van XR is bezet. Die liepen zaterdagochtend de snelweg op ter hoogte van De Meern, vlakbij Utrecht.

De politie heeft de actievoerders gevraagd te vertrekken en gewaarschuwd dat geweld gebruikt kan worden als daaraan geen gehoor wordt gegeven.

Kort daarvoor arriveerden touringcars onder begeleiding van de politie. Die zijn bedoeld om de actievoerders in af te voeren.

Enkele actievoerders hebben zich vastgeketend aan de vangrail, ziet een ANP-verslaggever.