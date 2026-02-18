Ridouan Taghi ontkent in verhoor samenwerking met Rico de Chileen

SCHIPHOL (ANP) - Ridouan Taghi heeft ontkend dat hij samenwerkte met Richard R., alias Rico de Chileen. De tot levenslang veroordeelde Taghi werd woensdag via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Vught gehoord als getuige in het hoger beroep van R. De 52-jarige R. werd in mei 2021 veroordeeld tot elf jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie die liquidaties pleegde en misdaadgeld witwaste. Volgens de rechtbank werkte R. onder meer samen met Taghi.

Taghi kent R. alleen uit de media, zei hij tegen het hof op Schiphol. "Heel duidelijk, ik heb geen enkele samenwerking met hem", antwoordde Taghi op een vraag van de verdediging van R.

R. werd in oktober 2017 aangehouden in zijn geboorteland Chili en uitgeleverd aan Nederland. Justitie wil hem ook vervolgen voor het medeplegen en uitlokken van moorden, naast dit hoger beroep. Om dat te kunnen doen, is toestemming van Chili nodig. R. is uitgeleverd op basis van de aanklacht waarvoor hij nu terechtstaat. Die mag niet worden uitgebreid zonder toestemming van het uitleverende land.