Onderhandelaars in Genève bellen met Zelensky na afloop overleg

door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 21:22
GENÈVE (ANP) - De Amerikaanse en Oekraïense delegaties die donderdag hebben overlegd in Genève hebben na afloop van hun gesprek gebeld met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij schrijft op X dat er een "grote bereidheid" is voor een volgende bijeenkomst, waar ook de Russen zouden moeten aansluiten.
Volgens Zelensky zullen de volgende onderhandelingen waarschijnlijk begin maart plaatsvinden in Abu Dhabi. Hij hoopt dat daar afspraken gemaakt kunnen worden voor een ontmoeting tussen de presidenten van de drie landen: Donald Trump, Vladimir Poetin en Zelensky zelf. "In dat format kunnen veel problemen worden opgelost", schrijft Zelensky. "Uiteindelijk beslissen de leiders over de belangrijkste kwesties." Volgens de Oekraïense president geldt dat in het bijzonder voor Rusland, waar Poetin in z'n eentje belangrijke besluiten zou kunnen nemen.
