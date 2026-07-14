Tbs voor doden Lisanne (23) in Hoog-Keppel

ZUTPHEN (ANP) - De rechtbank heeft de 26-jarige Christiaan W. uit het Gelderse Ulft veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoog-Keppel. De rechtbank stelde vast dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was door een psychotische stoornis. Daarom krijgt hij geen celstraf. Het OM had naast tbs ook tien jaar celstraf geëist.

W. stak Lisanne op 23 juni 2024 dood in haar huis. Hij logeerde bij haar. Deskundigen concludeerden dat W. in een psychose verkeerde toen hij het slachtoffer doodde. Eerder kwamen andere deskundigen al met dezelfde conclusie, maar na kritiek op het eerste rapport van de deskundigen werd W. opnieuw onderzocht. De rechtbank komt op basis van al het onderzoek naar zijn psychische toestand tot de conclusie dat de man "niet vrijelijk" zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodde.

De vader van het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van ruim 33.000 euro. Haar zus krijgt 17.500 euro.