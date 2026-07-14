ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tbs voor doden Lisanne (23) in Hoog-Keppel

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 14:28
anp140726128 1
ZUTPHEN (ANP) - De rechtbank heeft de 26-jarige Christiaan W. uit het Gelderse Ulft veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoog-Keppel. De rechtbank stelde vast dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was door een psychotische stoornis. Daarom krijgt hij geen celstraf. Het OM had naast tbs ook tien jaar celstraf geëist.
W. stak Lisanne op 23 juni 2024 dood in haar huis. Hij logeerde bij haar. Deskundigen concludeerden dat W. in een psychose verkeerde toen hij het slachtoffer doodde. Eerder kwamen andere deskundigen al met dezelfde conclusie, maar na kritiek op het eerste rapport van de deskundigen werd W. opnieuw onderzocht. De rechtbank komt op basis van al het onderzoek naar zijn psychische toestand tot de conclusie dat de man "niet vrijelijk" zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodde.
De vader van het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van ruim 33.000 euro. Haar zus krijgt 17.500 euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_62840767

Toprecruiters zijn duidelijk: in deze studies zit de meeste baanzekerheid

231b3d814a2cb2506c246781ef5a4486

De arme Trump raakt steeds verder verstrikt in zijn oorlog. Hij gaat nu tol heffen in de straat van Hormuz.

120633089_m

Kamperen in 2026: in dit populaire vakantieland betaal je de hoofdprijs

81XynTdXbzL._AC_UF1000,1000_QL80_

Dit zijn volgens BILD de twee beste betaalbare ventilatoren van 2026

61FdgA7NE4L._AC_UF1000,1000_QL80_

Sparen? Probeer de Japanse spaarmethode 'Kakeibo'

ANP-563460668

Zo droog was het in Nederland voor het laatst in 1976 — zoveel erger is het nu

Loading