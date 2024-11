Vader (32) uit Arnhem aangehouden na ziekenhuisopname baby

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft dinsdag een 32-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op zijn eigen kind. De "zeer jonge" baby uit Leiderdorp werd eind augustus opgenomen in het ziekenhuis. Een Team Grootschalige Opsporing van de Haagse politie onderzoekt de zaak verder.

Het kind is buiten levensgevaar en ligt niet meer in het ziekenhuis, meldt de politie. De verdachte zit in volledige beperkingen en mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat. Omwille van de privacy van de betrokkenen deelt de politie verder geen details over de zaak.