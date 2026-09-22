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VS, Denemarken en Groenland tekenen overeenkomst over veiligheid

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 18:00
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NEW YORK (ANP) - De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland.
De Amerikaanse president Donald Trump had vrijdag op zijn platform Truth Social al een doorbraak aangekondigd in het geschil over Groenland, dat onderdeel is van het Deense koninkrijk.
De overeenkomst is bedoeld om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland te vergroten en tegelijkertijd die van geopolitieke tegenstanders te beperken. In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York kondigde Trump aan "twee enorme militaire bases" te bouwen.
"Deze deal verzekert ons ervan dat onze tegenstanders geen controle of rol van betekenis krijgen in Groenland", zei de Deense premier Mette Frederiksen bij de ondertekening in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. "De deal respecteert de soevereiniteit en de territoriale integriteit van het Deense koninkrijk en Groenlands recht op zelfbeschikking", aldus Frederiksen.
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