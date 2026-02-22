One Battle wint zes BAFTA's, I Swear verrast met acteursprijs

LONDEN (ANP) - De misdaadkomedie One Battle After Another is zondagavond de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. Het drama over een linkse revolutionair (Leonardo DiCaprio) die wordt opgejaagd door een gefrustreerde militair (Sean Penn), verzilverde zes van zijn dertien nominaties.

De film van regisseur Paul Thomas Anderson won de prijzen voor beste film, regisseur, bewerkt scenario, camerawerk, montage en bijrol (Penn).

Een van de grote verrassingen van de avond was de drievoudige winst voor de Britse tragikomedie I Swear van regisseur Kirk Jones. Hoofdrolspeler Robert Aramayo won de prijs voor beste acteur en versloeg daarmee favorieten DiCaprio en Timothée Chalamet. Aramayo, die in de biopic een man met Tourette speelt, won ook de prijs voor rijzende ster van het jaar. De film, die recent ook de publieksprijs won op het International Film Festival Rotterdam, kreeg ook de BAFTA voor beste casting.

Vampierenfilm

Het drama Hamnet, over de rouw van William Shakespeare en zijn vrouw over de dood van hun zoontje, won twee prijzen. Actrice Jessie Buckley won, zoals verwacht, de prijs voor beste actrice. De vampierenfilm Sinners sleepte drie beeldjes in de wacht. Wunmi Mosaku won de prijs voor beste vrouwelijke bijrol. Daarnaast sleepte Sinners de prijzen voor beste originele scenario en beste muziek in de wacht.

De prijs voor beste buitenlandse film ging naar het drama Sentimental Value, met Stellan Skarsgård. De BAFTA voor beste animatiefilm van het jaar ging naar de megahit Zootropolis 2.