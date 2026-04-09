Ongeduldige Kamer wil energierekening voor huishoudens verlagen

DEN HAAG (ANP) - De Kamer is ongeduldig als het gaat om de aanpak van het kabinet om de energierekening te verlagen. Oppositiepartijen dringen in een debat aan op onder meer verlaging van de energiebelasting. Coalitiepartijen snappen de urgentie, maar wachten de kabinetsplannen af.

Jimmy Dijk (SP) was verbaasd dat de coalitiepartijen zelf ook niet met voorstellen komen. Hij pleitte voor afschaffing of tenminste verlaging van de energiebelasting. Voor verlaging zijn meer partijen te porren, zoals BBB, DENK, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie. Pieter Grinwis van die laatste partij wil dat mensen minder belasting gaan betalen over het eerste deel van hun energieverbruik. D66'er Henk-Jan Oosterhuis vond dit "nu nog te vroeg", maar is "blij dat die mogelijkheid is klaargezet".

Andere partijen pleiten voor lagere btw op energie, een prijsplafond of de snelle openstelling van een noodfonds voor huishoudens die de energierekening moeilijk kunnen betalen.