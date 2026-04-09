Talpa moet Yvonne Coldeweijer blijven betalen

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 16:56
AMSTERDAM (ANP) - Mediabedrijf Talpa moet Yvonne Coldeweijer blijven doorbetalen in het conflict over de beëindiging van een overeenkomst voor een televisieprogramma dat uiteindelijk niet doorging. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam bepaald.
"Roddelkoningin" Coldeweijer had een kort geding aangespannen nadat Talpa de overeenkomst had opgezegd en stopte met betalen. Volgens de rechter is die beëindiging niet rechtsgeldig.
Wel moet Coldeweijer zich houden aan exclusiviteitsafspraken. Zij mag voorlopig geen 'juice' delen buiten Talpa en geen opdrachten aannemen van concurrerende mediabedrijven.
Talpa stelde dat de samenwerking was vastgelopen, maar de rechter oordeelt dat Coldeweijer eerst de kans had moeten krijgen haar werkwijze aan te passen. Een bodemprocedure volgt later.
POPULAIR NIEUWS

„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

174466606_m

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

9adea9462b883513607190229ce46b47,cd7d4d7b

Trump nog steeds razend op de NAVO, Rutte geef hem gelijk

ANP-543234585

Noa Vahle gaat afvallen

IMG_3557

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

