Talpa moet Yvonne Coldeweijer blijven betalen

AMSTERDAM (ANP) - Mediabedrijf Talpa moet Yvonne Coldeweijer blijven doorbetalen in het conflict over de beëindiging van een overeenkomst voor een televisieprogramma dat uiteindelijk niet doorging. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam bepaald.

"Roddelkoningin" Coldeweijer had een kort geding aangespannen nadat Talpa de overeenkomst had opgezegd en stopte met betalen. Volgens de rechter is die beëindiging niet rechtsgeldig.

Wel moet Coldeweijer zich houden aan exclusiviteitsafspraken. Zij mag voorlopig geen 'juice' delen buiten Talpa en geen opdrachten aannemen van concurrerende mediabedrijven.

Talpa stelde dat de samenwerking was vastgelopen, maar de rechter oordeelt dat Coldeweijer eerst de kans had moeten krijgen haar werkwijze aan te passen. Een bodemprocedure volgt later.