Schaatsster Groenewoud pakt nationale titel op marathon

HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud heeft de nationale titel op de marathon gewonnen. Ze was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton na honderd ronden in Thialf.

Groenewoud startte als grote favoriet in Heerenveen. Ze reed haar elfde marathon van dit seizoen en won voor de tiende keer.

Groenewoud is de opvolgster van Irene Schouten, die na acht titels op rij afscheid heeft genomen. Bente Kerkhoff, ploeggenote van Groenewoud bij AH-Zaanlander, eindigde als tweede. Kim Talsma finishte als derde.

Groenewoud werd zondag vierde op de nationale kampioenschappen allround.