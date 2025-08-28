Slimme wolf die boeren steeds te slim af krijgt geen lof, maar wordt gedood

De provincie Gelderland wil een wolf laten afschieten die deze zomer ongeveer zestig schapen zou hebben gedood bij een veehouder in de gemeente Barneveld. Het roofdier zou bijna twintig keer over wolfwerende rasters zijn gesprongen. De provincie verwacht op korte termijn een vergunning af te geven om de wolf in kwestie af te laten schieten.

Op beelden van een wildcamera is te zien hoe de wolf in kwestie in de nacht van 16 op 17 juli over een omheining springt. Dat is niet eerder vastgelegd in Nederland en voor zover bekend is dit de eerste wolf die hiertoe in staat is, aldus Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging.

Veehouders krijgen al langere tijd het advies de rasters aan te schaffen om wolvenaanvallen te voorkomen. Meerdere provincies hebben daar subsidieregelingen voor. BIJ12, de organisatie die wolvenzaken afhandelt voor de provincie, raadt dierhouders aan rasters van minstens 120 centimeter hoog en met stroomdraden te gebruiken om de wolf buiten te houden.