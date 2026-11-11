Ook honderden Britse en Ierse scholen ontvangen bommeldingen

LONDEN (ANP/AFP) - Ook honderden scholen in Ierland en Schotland hebben bommeldingen ontvangen. Het lijkt om eenzelfde dreigmail te gaan als die Noord-Ierse scholen eerder op donderdag toegestuurd kregen. Volgens de politie is er geen reden om de scholen te ontruimen, toch zouden sommige scholen geëvacueerd zijn.

De politie behandelt de bommeldingen als een hoax, een nepbericht. Er zou geen bewijs zijn dat er sprake is van een geloofwaardige dreiging. De Noord-Ierse Onderwijsautoriteit noemt het een valse dreiging en adviseert scholen om open te blijven.

Ook honderden scholen in Italië ontvingen bommeldingen en werden geëvacueerd. Premier Giorgia Meloni benadrukt dat er geen gevaar is. De overheid houdt later op de dag een spoedoverleg om verdere actie te bespreken.

Vorige week werden tientallen Europese vluchten het doelwit van bommeldingen en ontvingen diverse Ierse media een dreigmail. Het lijkt erop dat er een verband is tussen de meldingen, waarna is gewaarschuwd voor hybride oorlogsvoering.