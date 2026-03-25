Times of Israel: Iraans cadeau voor VS was doorgang voor tankers

WASHINGTON (ANP) - Het mysterieuze cadeau dat de Amerikaanse president Donald Trump claimt van Iran te hebben gekregen, was de veilige doorgang van een aantal tankers door de Straat van Hormuz. Dat vertellen een Arabische en Amerikaanse functionaris aan de Israëlische nieuwssite The Times of Israel.

De Verenigde Staten zouden dit weekend via bemiddelaars aan Iran hebben gevraagd om een gebaar van goede wil. Iran zou in reactie daarop hebben ingestemd met de veilige doorgang van een klein aantal tankers die niet aan de VS of Israël verbonden waren, om de wereldmarkten te kalmeren.

Trump zei dinsdag dat Iran iets heeft gedaan "wat echt geweldig was". Het cadeau zou volgens hem "een enorme hoeveelheid geld" waard zijn, maar hij trad verder niet in detail.

Iran heeft meermaals herhaald niet direct met de VS in contact te zijn. Volgens buitenlandminister Abbas Aragchi zouden er berichten zijn uitgewisseld via bemiddelaars, maar dat noemt hij geen onderhandelingen.