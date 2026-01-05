Ook internationale treinen gehinderd door sneeuwval

UTRECHT (ANP) - Ook de internationale treinen hebben last van het winterweer in Nederland. Treinen van Eurostar, de ICE en Eurocity Direct rijden de rest van de dag niet meer naar Amsterdam, laat een woordvoerder van de NS weten.

De Eurostar-treinen vanuit Londen en Parijs rijden niet verder dan Brussel. De ICE vanuit Berlijn rijdt tot Deventer, Amersfoort of Hilversum en die vanuit Düsseldorf rijdt tot Arnhem Centraal.

De Eurocity Direct vanuit Brussel en Antwerpen rijdt tot Rotterdam Centraal.

Het treinverkeer in de regio Amsterdam en bij Schiphol is al de hele dag ontregeld als gevolg van wisselstoringen door sneeuwval. Inmiddels komt het voorzichtig weer op gang. Vanaf 17.00 uur worden verspreid over het land opnieuw flinke sneeuwbuien verwacht, wat tot meer overlast zal leiden. De NS adviseert mensen daarom ruim voor de avondspits te reizen als dat mogelijk is.