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Zeldzame zeer hete augustusdag gemeten in De Bilt

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 16:30
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HOUTEN (ANP) - In De Bilt is sinds 15.40 uur uur sprake van een officiële zeer hete augustusdag. Daar is 35,1 graden gemeten, waarmee de grens van 35 graden werd gepasseerd voor de notering van een zeer hete dag. Het is volgens Weeronline pas de derde officiële zeer hete dag ooit in augustus.
Het is de derde keer dat er sprake is van een zeer hete dag in augustus bij het hoofdstation. Het maandrecord staat op 35,3 graden op 4 augustus 1990. In augustus staat de zon lager aan de hemel dan in juni en juli en daardoor komt het minder makkelijk tot extreem hoge temperaturen.
In totaal is het nu de dertiende keer sinds het begin van de metingen dat er temperaturen van 35 graden of meer worden gemeten op het hoofdstation. Elf daarvan zijn in deze eeuw gemeten. "Deze reeks tekent de opwarming van het klimaat en laat zien dat het steeds frequenter voorkomt", verklaart het weerbureau. De vorige officiële zeer hete dag vond eerder dit jaar plaats op 26 juni. Toen werd het 36,8 graden.
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