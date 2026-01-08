Venezuela: 100 doden bij aanval door de VS

CARACAS (ANP/AFP) - De aanval van de Verenigde Staten op Venezuela, waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro afgelopen weekend gevangen werd genomen, heeft aan 100 mensen het leven gekost. Dat meldde de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken, Diosdado Cabello.

"Tot nu toe, en ik herhaal, tot nu toe, zijn er 100 doden en een vergelijkbaar aantal gewonden. De aanval op ons land was verschrikkelijk", zei Cabello tijdens zijn wekelijkse uitzending op de publieke televisie.

De minister voegde eraan toe dat Maduro en zijn vrouw Cilia Flores gewond raakten bij de aanval, maar dat ze "aan het herstellen" zijn.

Eerder meldden Cuba en Venezuela dat 55 militairen bij de aanvallen waren omgekomen, terwijl de Venezolaanse procureur-generaal sprak van "tientallen" doden onder burgers en militairen, zonder verdere details te geven. The New York Times sprak eerder van "ongeveer tachtig" doden op basis van een anonieme regeringsbron.