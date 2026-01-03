ECONOMIE
Ook TUI vliegt voorlopig niet naar Curaçao, Aruba en Bonaire

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 03 januari 2026 om 12:43
bijgewerkt om zaterdag, 03 januari 2026 om 12:54
anp030126116 1
Reisorganisatie TUI vliegt voorlopig niet naar Curaçao, Aruba en Bonaire vanwege de beperkingen in het lokale luchtruim door de Amerikaanse aanvallen op Venezuela. Eerder zei ook KLM op dit moment niet te vliegen naar die bestemmingen door de situatie rond Venezuela.
Volgens TUI zijn daarom drie vluchten op zaterdag geannuleerd. De vakantiegangers die momenteel op Curaçao verblijven en zaterdag nog niet kunnen terugvliegen, worden ter plaatse ondergebracht, aldus een woordvoerster. De situatie op het eiland is volgens TUI rustig.
"Wij volgen de situatie op de voet en zodra er meer duidelijkheid is, wordt er een beslissing genomen over de vluchten van morgen. Vanzelfsprekend staat de veiligheid van onze passagiers en crew altijd voorop."
