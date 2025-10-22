ECONOMIE
Ook vicekanselier spreekt zich uit tegen migratieuitspraken Merz

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 20:45
anp221025242 1
HANNOVER (ANP/DPA) - De kritiek op de Duitse bondskanselier Friedrich Merz zwelt aan nu ook diens plaatsvervanger Lars Klingbeil zich aansluit bij de aanhoudende kritiek op uitspraken van Merz over het migratiebeleid. De bondskanselier sprak afgelopen week van "een probleem in het stadsbeeld" en zei dat zijn kabinet bezig is met het rechtzetten van door eerdere kabinetten gemaakte fouten.
Zo zou zijn minister van Binnenlandse Zaken om die reden bezig zijn met grootschalige uitzettingen. Meer dan 134.000 mensen in Duitsland hebben inmiddels een petitie getekend die zich uitspreekt tegen Merz' uitlatingen.
"Ik wil in een land leven waar politiek bruggen bouwt en de samenleving samenbrengt, in plaats van haar te verdelen met woorden", zei vicekanselier en minister van Financiën Klingbeil (SPD) op een vakbondsconferentie in Hannover. Hij voegde eraan toe in een land te willen leven "waar uiterlijk niet bepaalt of je in het stadsbeeld thuishoort of niet", verwijzend naar de woorden van Merz.
'Wij zijn de dochters'
Gevraagd naar de kritiek zei Merz maandag tegen een journalist dat hij zijn woorden niet wilde terugnemen. "Vraag aan uw dochters wat ik daarmee mogelijk heb bedoeld. Ik denk dat u een vrij duidelijk en eensluidend antwoord zult krijgen", zei hij toen.
Die uitspraak kwam Merz opnieuw op kritiek te staan. Voor het CDU-partijkantoor verzamelden zich dinsdagavond enkele duizenden mensen met protestborden met opschriften als "Wij zíjn de dochters".
