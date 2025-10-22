Teamsprinters snelste in kwalificaties WK baanwielrennen

SANTIAGO (ANP) - De Nederlandse teamsprinters hebben bij de WK baanwielrennen in Chili de beste tijd neergezet in de kwalificaties. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland kwamen uit op 41,860. Daarmee waren ze sneller dan Groot-Brittannië (42,131) en Australië (42,691).

Nederland is de titelverdediger en regerend olympisch kampioen op het onderdeel waarbij van de drie renners die starten er na elke ronde één de baan uitstuurt. De derde renner rijdt de laatste ronde alleen en bepaalt de eindtijd.

Bij de vrouwen was Nederland goed voor de tweede tijd. Kim Kalee, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet kwamen uit op 45,947 seconden. Alleen de titelverdedigsters uit Groot-Brittannië waren sneller: 45,808.

Finales

Vanaf 23.30 uur (Nederlandse tijd) volgt de eerste ronde waarin een plaats in de finales kan worden afgedwongen.

De vrouwen moeten Mexico verslaan en kunnen zich dan via hun tijd plaatsen voor de finale. De mannen nemen het op tegen Italië. De finales zijn rond 01.00 uur in de nacht.