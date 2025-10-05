ECONOMIE
Ook vijfde lid Nederlandse delegatie Gazavloot vrij

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 20:42
anp051025092 1
DEN HAAG (ANP) - Ook een vijfde lid van de Nederlandse afvaardiging die deelnam aan de Global Sumud Flotilla is vrijgelaten en weer op weg naar Nederland. Het gaat om iemand met een Portugees paspoort die in Nederland woont, meldt een woordvoerder van de Nederlandse afvaardiging.
De Nederlandse afvaardiging bestond uit zestien mensen, van wie zes geen Nederlands paspoort hebben maar wel in Nederland wonen. Een van de anderen die zijn vrijgelaten, is Roos Ykema van MiGreat. Ook Mohamed Kotesh, een Rotterdammer met Nederlands paspoort die een Palestijnse achtergrond heeft, is vrijgelaten, aldus de zegsvrouw.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde eerder zondag dat vier Nederlandse deelnemers aan de vloot zijn vertrokken uit Israël en naar Madrid vliegen. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen. In de nacht van woensdag op donderdag onderschepte Israël de boten. De opvarenden werden vastgezet in een gevangenis in een woestijn in het zuiden van Israël. Ruim 450 activisten werden gearresteerd.
