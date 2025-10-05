VS verwachten dat gesprekken over Gaza-akkoord 'paar dagen' duren

WASHINGTON (ANP/AFP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zullen de gesprekken over een wapenstilstand voor Gaza nog "een paar dagen" duren, zei hij tegen verslaggevers in het Witte Huis. Onderhandelaars van Israël en Hamas voeren gesprekken in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh, nadat Hamas zich bereid had getoond om te onderhandelen over Trumps vredesplan voor Gaza.

Buitenlandminister Marco Rubio zei tegen NBC News dat er "logistieke uitdagingen" zijn om uitwisseling van gevangenen mogelijk te maken. Hij voegde daaraan toe dat de langetermijndoelen "nog moeilijker" te bereiken zijn. Hij noemde onder meer de manier waarop het door oorlog vernietigde gebied moet worden bestuurd. "Je kunt in Gaza niet binnen drie dagen een regeringsstructuur opzetten die geen Hamas is. Dat kost tijd", aldus Rubio.

Rubio riep Israël op onmiddellijk te stoppen met bombardementen op Gaza. "Je kunt geen gijzelaars vrijlaten tijdens een aanval, dus de aanvallen moeten stoppen", zei hij tegen CBS News.