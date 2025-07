Trump zegt dat Chinese president hem heeft uitgenodigd

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag gezegd dat hij is uitgenodigd voor een bezoek aan China door zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Trump zei dat hij waarschijnlijk met Xi praat in "een niet al te verre toekomst".

Het is nog niet bekendgemaakt wanneer Trump zou gaan. Maandag opperde de woordvoerder van het Kremlin dat de Russische president Vladimir Poetin Trump in China zou kunnen spreken als de Amerikaanse president naar China komt. Dat land viert begin september het einde van de Tweede Wereldoorlog en Poetin gaat daarheen. De Japanse troepen gaven zich formeel op 9 september 1945 over aan de geallieerden met een ceremonie in Nanjing.

Een andere mogelijkheid voor een ontmoeting tussen Trump en Xi is rond de topconferentie van de APEC, het samenwerkingsverband van staten aan de Stille Oceaan. Die top is in Zuid-Korea van 30 oktober tot en met 1 november. Trump zou dan een bezoek aan China aan de top in Zuid-Korea kunnen vastplakken.