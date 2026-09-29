Zeven jaar cel voor oud-snookeraar Dott (49) om kindermisbruik

EDINBURGH (ANP) - Voormalig wereldkampioen Graeme Dott is dinsdag in de Schotse hoofdstad Edinburgh veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar vanwege seksueel kindermisbruik. Dat melden Britse media waaronder de BBC. De 49-jarige Schot werd eerder schuldig bevonden aan twee gevallen van seksueel kindermisbruik tussen 1993 en 2010.

Tijdens de rechtszaak was duidelijk geworden dat Dott zich voor de desbetreffende kinderen, een jongen en een meisje, had ontbloot, hen onzedelijk had aangeraakt en had gekust. De rechter sprak tijdens het oordeel uit dat Dott de kinderen "een significant deel van hun jeugd" had ontnomen en dat de slachtoffers "angst, schaamte en woede" hebben ervaren door zijn daden.

Dott werd wereldkampioen snooker in 2006 en werd tweede in 2004 en 2010.