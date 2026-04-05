Ophef in Verenigd Koninkrijk over festivaloptredens Ye

LONDEN (ANP) - De aankondiging dat Ye, ook bekend als Kanye West, deze zomer drie optredens doet op het Wireless Festival in Londen heeft tot ophef geleid in het Verenigd Koninkrijk. Pepsi heeft zich inmiddels teruggetrokken als sponsor van het festival en premier Keir Starmer heeft het "zeer zorgwekkend" genoemd.

Ye heeft de afgelopen jaren onder vuur gelegen vanwege meerdere antisemitische uitspraken. Zo bracht hij onder meer het nummer 'Heil Hitler' uit en prees hij het nazisme. Eerder dit jaar bood hij zijn excuses aan en weet hij de uitspraken aan zijn bipolaire stoornis.

Starmer reageerde in The Sun on Sunday op het nieuws dat Ye komt optreden in Londen. De premier stelt dat "iedereen verantwoordelijk is ervoor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk een veilige plek voor Joodse mensen is". Starmer is niet de enige politicus die zijn zorgen heeft geuit. Ed Davey, de leider van de Liberale Democraten, vindt zelfs dat de Britse overheid Ye de toegang tot het land zou moeten ontzeggen.

Arnhem

Ye staat komende zomer ook twee keer in het GelreDome in Arnhem. Het CIDI riep de gemeente Arnhem op het concert af te gelasten vanwege de antisemitische uitspraken van de Amerikaanse rapper.

Het Wireless Festival zelf heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Starmer of het besluit van Pepsi. Het frisdrankmerk was sinds 2015 als hoofdsponsor aan het festival verbonden.