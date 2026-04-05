Trump: gered bemanningslid ernstig gewond

Het tweede Amerikaanse F-15-bemanningslid dat uit Iran is gered, is "ernstig gewond", verklaart de Amerikaanse president Donald Trump zondagmiddag op Truth Social. Hij zei eerder al dat de militair verwondingen had opgelopen en dat het goed met hem komt.

Het gaat volgens Trump om een officier, een "zeer gerespecteerde kolonel". Hij is gered "diep uit de bergen van Iran". De andere piloot werd een dag eerder al gered. Iran haalde hun F-15 vrijdag neer, waarop Iran en de VS zoekacties naar het tweetal begonnen. Trump meldt maandag een persconferentie te houden met de krijgsmacht.

De president herhaalt op Truth Social ook zijn bedreigingen richting Iran. Hij waarschuwt dat dinsdag energiecentrales en bruggen in Iran worden aangevallen als het land de Straat van Hormuz niet heropent voor al het scheepvaartverkeer. "Open die verdomde zeestraat, jullie gestoorde idioten, anders belanden jullie in de hel."