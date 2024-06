Opinieredactie The New York Times: Biden moet zich terugtrekken

NEW YORK (ANP) - Als Joe Biden het beste wil voor zijn land, moet hij uit de race om het Amerikaanse presidentschap stappen. Dat schrijft de opinieredactie van de gezaghebbende krant The New York Times vrijdag naar aanleiding van het debat tussen de president en zijn rivaal Donald Trump donderdagavond.

De redactie is volgens een beschrijving van de krant "een groep opiniejournalisten die gebaseerd op research, debat en individuele expertise tot een mening komt over belangrijke zaken en niet spreekt namens de gehele redactie van The Times".

De opinieredactie schrijft dat Donald Trump "nog steeds een significant gevaar voor de democratie vormt" en dat Biden eerder heeft aangegeven dat hij de kandidaat is die de meeste kans heeft Trump te verslaan. "Zijn argument is gebaseerd op het feit dat hij meneer Trump in 2020 heeft verslagen. Dat is niet langer een reden waarom meneer Biden dit jaar de Democratische kandidaat zou moeten zijn. Meneer Biden is niet meer de man die hij vier jaar geleden was."

Biden zelf reageerde vrijdag strijdvaardig op het debat, waarin hij een verwarde indruk maakte. "Ik loop niet meer zo gemakkelijk als vroeger, ik spreek niet meer zo soepel als vroeger, ik debatteer niet meer zo goed als vroeger, maar ik weet wat ik wel weet. Ik weet hoe je de waarheid vertelt", zei de 81-jarige president.