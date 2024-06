Rassemblement National opnieuw beschuldigd van racisme

PARIJS (ANP/AFP) - Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen wordt daags voor de parlementsverkiezingen opnieuw beschuldigd van racisme. Een parlementariër van de uiterst rechtse partij stelt dat de huidige minister van Onderwijs nooit de functie had mogen krijgen vanwege haar Marokkaanse paspoort.

De benoeming van Najat Vallaud-Belkacem tot minister in 2014 was "niet iets goeds", meent de herkiesbare parlementariër Roger Chudeau. Hij vindt het problematisch dat de politica zowel de Marokkaanse als de Franse nationaliteit heeft. Daarmee zou haar loyaliteit aan Frankrijk in het geding komen. Ministersposten moeten volgens hem naar Fransen die in Frankrijk geboren zijn met Franse ouders.

Le Pen heeft afstand genomen van Chudeau's opmerking. Die is volgens haar "totaal in strijd" met het partijprogramma. Ze zei tegen de Franse nieuwszender C News dat het te laat is om Chudeau te vervangen in het kiesdistrict Loir-et-Cher en sprak de verwachting uit dat partijvoorzitter Jordan Bardella maatregelen tegen de parlementariër neemt. RN schorste eerder in aanloop naar de verkiezingen een kandidaat in verband met antisemitisme.

Le Pen probeert al jaren van het slechte imago van haar partij af te komen, maar RN worstelt nog altijd met beschuldigingen van racisme en antisemitisme. Die kwamen vorige week nog nadat RN bekendmaakte Fransen met een tweede nationaliteit te willen uitsluiten van "zeer gevoelige" functies bij bijvoorbeeld inlichtingendiensten. Ondanks de kritiek lijkt de populariteit van de partij toe te nemen. Volgens peilingen kan RN zondag bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen de meeste stemmen krijgen.