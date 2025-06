Opnieuw anti-Amerikaanse en anti-Israëlische betogingen in Iran

TEHERAN (ANP/DPA) - In Iraanse steden zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de militaire aanvallen op hun land. De demonstraties volgen op de grootschalige Amerikaanse luchtaanvallen in de nacht van zaterdag op zondag op nucleaire installaties in het land.

In Teheran deed ook president Masoud Pezeshkian aan de betoging op het centrale Enghelab-plein mee, melden Iraanse media. De Iraanse betogers hadden onder meer spandoeken meegenomen met teksten waarin het recht van het land op nucleaire energie wordt onderstreept en de agressie van Israël en de VS wordt veroordeeld.

Afgelopen week waren er ook grote betogingen tegen Israël en de Verenigde Staten.