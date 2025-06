Springruiters moeten zege op CHIO aan Amerikaan Cook laten

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse springruiters hebben naast de zege gegrepen in de Grand Prix van het CHIO in Rotterdam. De zege ging naar de Amerikaan Karl Cook met Caracole de la Roque. Bas Moerings was met zijn paard Ipsthar de beste Nederlander op de vijfde plaats.

Acht ruiters plaatsten zich voor de barrage in het Kralingse Bos. Daar zaten drie Nederlanders bij met naast Moerings, Hessel Hoekstra en Maikel van der Vleuten. Harrie Smolders en Marc Houtzager grepen met 4 strafpunten naast de finale.

Cook zette in de barrage een foutloze rit neer met een tijd van 37,17. Daar konden de resterende ruiters niet aan tippen. Moerings had 4 strafpunten. Hoekstra werd na een weigering van zijn paard Comthago met 7 strafpunten zesde. Van der Vleuten eindigde met O'Bailey van het Brouwershof als achtste met 8 strafpunten.

Moerings keek terug op een lastige dag, maar met een goed presterende Ipsthar. "Het ritme was gelijk goed op de eerste drie hindernissen in de barrage. Ipsthar was ook enthousiast", liet de 26-jarige springruiter via de bond KNHS weten. "Misschien dat ik een fractie de concentratie miste of gewoon wat pech had waardoor de fout ontstond. Toch sprong hij er supergoed over. Voor de eerste prijs was ik te langzaam, maar een derde of vierde plaats was met een foutloos resultaat realistisch geweest."