ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schandaal grafroof Den Haag breidt uit

Samenleving
door Désirée du Roy
maandag, 10 augustus 2026 om 10:28
135789166_m
Het schandaal rond de grafdelver die kostbare spullen uit graven van de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd, is vermoedelijk groter. Het lijkt erop dat een verdachte medewerker niet in zijn eentje heeft gehandeld, maar dat meer mensen bij de grafroof betrokken zijn. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan Omroep West.

Schandaal

Volgens het OM zijn in het onderzoek nog twee collega's van de 60-jarige man als verdachte naar voren gekomen in de zaak. Ze worden vooralsnog verdacht van "witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats". "Het onderzoek van het OM richt zich op dit moment alleen op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan."
Op 3 juni maakte het OM bekend dat een medewerker van die begraafplaats verdacht wordt van het roven van kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen uit graven. Het zou om een ploegchef gaan en hij was verantwoordelijk voor het delven en ruimen van graven.
Bron: Omroep West

Lees ook

Roemenië toont kunstschatten voor het eerst na roof in NederlandRoemenië toont kunstschatten voor het eerst na roof in Nederland
Frans ministerie: acht sieraden gestolen bij Louvre-roofFrans ministerie: acht sieraden gestolen bij Louvre-roof
Klimaatactivisten bekladden graf van Charles DarwinKlimaatactivisten bekladden graf van Charles Darwin
Turkse 'vreetfluencer' (24) vlogt zichzelf het graf inTurkse 'vreetfluencer' (24) vlogt zichzelf het graf in
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Zoveel scheelt het als je in september op vakantie gaat in plaats van augustus

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

Loading