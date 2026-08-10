Schandaal grafroof Den Haag breidt uit

Het schandaal rond de grafdelver die kostbare spullen uit graven van de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd, is vermoedelijk groter. Het lijkt erop dat een verdachte medewerker niet in zijn eentje heeft gehandeld, maar dat meer mensen bij de grafroof betrokken zijn. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan Omroep West.

Schandaal

Volgens het OM zijn in het onderzoek nog twee collega's van de 60-jarige man als verdachte naar voren gekomen in de zaak. Ze worden vooralsnog verdacht van "witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats". "Het onderzoek van het OM richt zich op dit moment alleen op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan."

Op 3 juni maakte het OM bekend dat een medewerker van die begraafplaats verdacht wordt van het roven van kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen uit graven. Het zou om een ploegchef gaan en hij was verantwoordelijk voor het delven en ruimen van graven.