Opnieuw protest van internationale activisten voor Vredespaleis

DEN HAAG (ANP) - Opnieuw demonstreert een groep van ruim vijftig internationale klimaatactivisten voor het Vredespaleis in Den Haag. Het Internationaal Gerechtshof doet daar woensdag uitspraak in een grote klimaatzaak. Ook toen de hoorzittingen in december begonnen, stond een groep voor het hof. Dat moet advies uitbrengen over welke wettelijke verplichtingen landen hebben om het klimaat te beschermen.

Demonstranten uit kleine eilandstaten hielden toespraken waarin ze opriepen tot een duidelijke boodschap van het hof. Ook hielden ze een minuut stilte. Daarna lieten ze gedichten en muziek horen, onder meer over de bescherming van Moeder Aarde.

"We hopen dat het een duidelijke uitspraak wordt, waarin het hof bevestigt dat klimaatactie een verantwoordelijkheid is van landen", zegt Barbara Rosen Jacobson van Mercy Corps. "Maar wat er ook gebeurt: het wordt sowieso een historische dag." Het is voor het eerst dat het Internationaal Gerechtshof uitspraak doet in een dergelijke klimaatzaak.