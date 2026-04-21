Oorlog: 3 scenario's voor de komende dagen

Iran
pokert ('doet-ie het wel of doet-ie het niet) Trump
blaast en krijst. Maar wat gaat er echt gebeuren? 3 scenario's
De komende dagen
staat Iran op een kruispunt: diplomatie kan leiden tot een wapenstilstand op langere termijn, maar een mislukking dreigt te eindigen in een nieuwe luchtoorlog met wereldwijde gevolgen.
Drie scenario’s op tafel
- Scenario 1: Vredesakkoord en verlengde wapenstilstand.Sinds 8 april geldt een twee weken durend staakt‑het‑vuren tussen de VS en Iran, dat door Pakistan is bemiddeld en rond 22 april afloopt. In Islamabad wordt achter de schermen gewerkt aan een tweede onderhandelingsronde, waarbij Washington onder leiding van vicepresident JD Vance inzet op een deal die nucleaire beperkingen, openstelling van de Straat van Hormuz en verlichting van sancties combineert. Politicologen wijzen erop dat zo’n akkoord alleen haalbaar is als Donald Trump het thuisfront als overwinning kan verkopen én Teheran genoeg garanties krijgt voor regime‑overleving.
- Scenario 2: Voortslepende patstelling. Zelfs als er geen grote deal komt, kan het staakt‑het‑vuren informeel worden verlengd, met minimale aanvallen en voortdurende spanningen rond de Straat van Hormuz. Iran heeft de cruciale zeestraat de afgelopen dagen herhaaldelijk geopend en weer gesloten, wat wijst op interne machtsstrijd binnen het regime en een strategie van maximale druk. Volgens analisten gebruikt Teheran tijdrekken als wapen, in de verwachting dat de internationale druk op Washington groter wordt naarmate de oorlog langer voortduurt.
- Scenario 3: Hervatting van de luchtoorlog.Mochten de gesprekken stuklopen, ligt een herstart van de Amerikaanse en Israëlische bombardementen op Iran voor de hand, waarbij Trump al openlijk heeft gedreigd elektriciteitscentrales en bruggen uit te schakelen als Teheran Hormuz niet openhoudt. Beide partijen hebben de pauze benut om troepen te hergroeperen; oorlogsschepen zijn “volgeladen met bommen”, terwijl Iran zijn raket‑ en drone‑arsenalen in stelling brengt. Reuters wijst erop dat een nieuwe escalatie de olieprijzen verder kan opdrijven, nadat al meer dan twintig tankers per dag onder verhoogd risico door de zeestraat varen.
De vraag is dus niet óf, maar hoeveel Iran‑risico de wereld nog aankan.