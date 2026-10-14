Rutte ziet wel heil in Europese 'veiligheidsraad'

TALLINN (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken met bijvoorbeeld een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen. "Ik denk dat het absoluut gaat werken", zei Rutte over de voorstellen die commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorige maand in haar jaarlijkse grote beleidstoespraak deed.

De NAVO is vanouds beducht voor pogingen van de EU meer te doen aan defensie. Dat is het domein van de militaire alliantie en het is schadelijk om in elkaars vaarwater te belanden, klinkt het steevast. Maar voor samenwerking met de EU is allengs meer steun nu Europa weer banger is voor Rusland en minder zeker van de VS.

Veel details over de nieuwe raad gaf Von der Leyen nog niet. Het zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders met ook bondgenoten als het VK en Oekraïne. Als landen doelwit zijn van een 'hybride' aanval, in het schemergebied tussen oorlog en vrede, zouden ze crisisoverleg kunnen beleggen.