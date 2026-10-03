ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Marathonschaatser Kruithof (89) overleden

Sport
door anp
anp031026115 1
Volg ons op Google Nieuws
HAVELTE (ANP) - Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie.
Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de Alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers zoals de Oldambtrit, de Hollands Venetiëtocht en de Veluwemeertocht schreef de schaatser met de bijnaam 'de diesel van Havelte' op zijn naam.
Zijn meest succesvolle seizoenen lagen tussen de Elfstedentochten van 1963 en 1985 in. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de twaalfde plaats in 1985. In de laatste editie van 1997 kwam hij als een van de eerste toerrijders binnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Alleen AOW? Dan merk je niets van het hogere belastingtarief in 2027. Heb je er een klein pensioen naast, dan wel

ANP-571193990

In de peiling van De Hond staat de VVD nog op 12 zetels

beleggen wint van sparen1444887637

Spaargeld nu aan je kinderen geven om box 3 te ontlopen? Het levert je mogelijk maar één jaar voordeel op

shutterstock_2743067413

Dit kost een dag skiën in Europa

IMG_4931

Mobiel abonnement bij KPN of Vodafone? Sinds 1 oktober betaal je meer, en zo haal je dat er per jaar weer uit

ANP-569544383

Je paspoortnummer gelekt? Zo voorkomen criminelen dat je het doorhebt

Loading