Oppositiepartij Hongkong ontbonden vanwege 'enorme' druk

HONGKONG (ANP/AFP) - Een van de laatst overgebleven oppositiepartijen van Hongkong heeft zichzelf officieel ontbonden. Partijvoorzitter Chan Po-ying zei dat het besluit unaniem was genomen, omdat de partij "geen andere keuze" had gezien de "enorme politieke druk".

De Liga van Sociaaldemocraten (LSD), opgericht in 2006, pleitte voor democratisering en burgerparticipatie in de wetgevende macht van Hongkong en op straat. De parlementariërs stonden bekend om hun symbolische protesten tijdens parlementaire zittingen, waaronder het gooien met bananen en vissandwiches. De LSD had op haar hoogtepunt drie van de negentig zetels in het parlement.

China voerde in 2020 een nationale veiligheidswet in om een ​​einde te maken aan protesten tegen door Beijing ingestelde beperkingen van de democratie. Sindsdien is de politieke oppositie in de stad afgenomen. De meeste activisten zijn gevangengezet of verbannen. In februari hief de grootste oppositiepartij, de Democratische Partij, zich op.