TT Assen viert 100-jarig bestaan met bezoekersrecord

ASSEN (ANP) - De TT van Assen heeft het 100-jarig bestaan gevierd met een bezoekersrecord. De organisatie telde in totaal 200.104 betalende bezoekers in het raceweekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de TT ging het motorsportevenement over de grens van 200.000 heen.

"We zijn zeer tevreden. Ik weet niet of het jubileum heeft geholpen, maar we hebben over publiciteit de afgelopen weken geen klagen gehad", zei een woordvoerder.

Als altijd trok de zondag de meeste fans. Met 109.499 bezoekers was het TT Circuit uitverkocht. De zaterdag telde ruim 52.000 bezoekers en op vrijdag kwamen ruim 35.000 mensen door de toegangshekken. Zelfs op donderdag waren er al 3000 mensen op het circuit.

"De zaterdag is aantrekkelijk door de sprintrace en het randprogramma, op vrijdag kwam de koning en dat trok ook mensen aan", aldus de woordvoerder.