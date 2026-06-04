Opvangregeling Oekraïners wordt verlengd, maar ingeperkt

LUXEMBURG (ANP) - De opvangregeling voor Oekraïners die vanwege de oorlog naar EU-landen vluchten, wordt naar alle waarschijnlijkheid verlengd. Wel is de kans groot dat daar verdere beperkingen aan worden gekoppeld, zo werd donderdag duidelijk in Luxemburg. Daar bespreken de EU-ministers van Binnenlandse Zaken de verlenging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Eurocommissaris Magnus Brunner (Binnenlandse Zaken) en diverse ministers spraken voor het begin van de vergadering hun steun uit voor verlenging, maar niet meer voor iedereen.

Sommige landen willen bijvoorbeeld Oekraïense dienstplichtigen uitzonderen, omdat zij hard nodig zijn op het slagveld. Andere landen opperen om mensen uit bepaalde regio's van deze tijdelijke bescherming uit te sluiten.

De afspraken om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, gelden nu tot maart 2027. Cyprus, dat tot 1 juli het roulerend EU-voorzitterschap bekleedt, wil het onderwerp toch alvast bespreken.

Voorstellen

Volgens Brunner liggen er verschillende voorstellen op tafel, waaronder uitsluiting van dienstplichtige mannen tussen de 23 en 60 jaar. "Ik denk dat we heel goed moeten luisteren, vooral naar de lidstaten die hierdoor bijzonder getroffen worden." Hij noemde daarbij Polen, Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk en de Baltische staten.

De ministers van Binnenlandse Zaken van Duitsland, Oostenrijk en Estland zijn voor verlenging, met restricties. Duitsland en Oostenrijk vinden dat dienstplichtigen moeten worden uitgezonderd, zeiden de Duitse minister Alexander Dobrindt en de Oostenrijkse minister Gerhard Karner.

Aanpassingen in overleg

De Estse minister van Binnenlandse Zaken Igor Taro vindt dat eventuele aanpassingen met Oekraïne moeten worden besproken.

De Europese Commissie komt later met een concreet voorstel.