Griekspoor uitgeschakeld in Rome door Belg Blockx

ROME (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich bij het masterstoernooi van Rome niet geplaatst voor de derde ronde. De Belg Alexander Blockx, de nummer 36 van de wereldranglijst, was in drie sets te sterk voor de Nederlander: 6-7 (5) 6-3 6-4.

Griekspoor, zelf de nummer 31 van de wereld, won de eerste set in een tiebreak, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in de Belg die in vorm is. Op het masterstoernooi van Madrid bereikte Blockx de halve finale door te winnen van onder meer titelverdediger Casper Ruud en top 10-speler Felix Auger-Aliassime.

Eerder op vrijdag slaagde Botic van de Zandschulp er wel in om zich te plaatsen voor de derde ronde. Hij versloeg de Amerikaanse lucky loser Aleksandar Kovacevic en treft Karen Khachanov in de derde ronde.