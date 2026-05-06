Opvarenden Hondius na aankomst Tenerife door naar hun thuisland

MADRID (ANP) - De opvarenden van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, zullen na aankomst op het Spaanse eiland Tenerife worden overgebracht naar hun thuisland als zij geen symptomen hebben. Dat meldt de Spaanse minister van Volksgezondheid.

Spanjaarden zullen ter plaatse worden onderzocht en worden overgevlogen naar Madrid. Zij gaan daar in een militair ziekenhuis in quarantaine.

De MV Hondius ligt al enkele dagen voor de kust van Kaapverdië, waar het van de autoriteiten niet mocht aanmeren. Op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd besloten dat Spanje het schip zal opvangen, met als dichtstbijzijnde aanmeerpunt de Canarische Eilanden.

Aanmeerverzoek

Volgens minister Mónica García zal het schip op Tenerife de Granadilla-haven aandoen. Eerder maakte het eilandbestuur al bekend dat een aanmeerverzoek is gedaan voor zaterdag.

Hoe het na aankomst verder moet met de Nederlandse passagiers, is nog onduidelijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven.