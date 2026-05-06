ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opvarenden Hondius na aankomst Tenerife door naar hun thuisland

Samenleving
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 15:03
anp060526115 1
MADRID (ANP) - De opvarenden van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, zullen na aankomst op het Spaanse eiland Tenerife worden overgebracht naar hun thuisland als zij geen symptomen hebben. Dat meldt de Spaanse minister van Volksgezondheid.
Spanjaarden zullen ter plaatse worden onderzocht en worden overgevlogen naar Madrid. Zij gaan daar in een militair ziekenhuis in quarantaine.
De MV Hondius ligt al enkele dagen voor de kust van Kaapverdië, waar het van de autoriteiten niet mocht aanmeren. Op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd besloten dat Spanje het schip zal opvangen, met als dichtstbijzijnde aanmeerpunt de Canarische Eilanden.
Aanmeerverzoek
Volgens minister Mónica García zal het schip op Tenerife de Granadilla-haven aandoen. Eerder maakte het eilandbestuur al bekend dat een aanmeerverzoek is gedaan voor zaterdag.
Hoe het na aankomst verder moet met de Nederlandse passagiers, is nog onduidelijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven.
loading

POPULAIR NIEUWS

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

shutterstock_2653888381

Zeven zinnen van giftige ouders die een leven lang pijn doen

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

Loading