Geschokte reacties na vernieling monument wielerlegende Merckx

SINT-PIETERS-WOLUWE (ANP) - Een monument ter ere van de Belgische wielerlegende Eddy Merckx in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe is woensdag vernield. Het hoofd van de vijfvoudig Tourwinnaar is van het beeld gerukt. Buurtbewoners waren ontdaan en de burgemeester reageerde geschokt, meldden onder meer de VRT en persbureau Belga.

Merckx groeide op aan het Bouvreuilsplein, waar het monument staat. Zijn ouders hadden er een kruidenierszaak.

Burgemeester Benoît Cerexhe van de Brusselse gemeente zei dat het nieuws hem bereikte via verschillende buurtbewoners. "Ik voelde meteen een sterke emotie in hun stem, tussen woede en ontreddering. Zelf ben ik geschokt. Welke voldoening haalt iemand uit zo'n daad? Wie valt nu een sportman aan, een symbool van ons land? Niets kan zo'n daad rechtvaardigen", aldus de burgemeester.

Tour de France

De gemeente kondigde aan dat beelden van bewakingscamera's zullen worden geanalyseerd en dat er maatregelen worden genomen om het kunstwerk te herstellen. Het vernielde monument van Merckx werd op 28 maart 2019 ingehuldigd ter gelegenheid van de Grand Départ van de Tour de France in Brussel.

Merckx domineerde het internationale wielrennen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Hij won ook vijf keer de Giro, een keer de Vuelta, werd drie keer wereldkampioen, zegevierde zeven keer in Milaan-Sanremo, vijf keer in Luik-Bastenaken-Luik en boekte 34 etappezeges in de Tour.