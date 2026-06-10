ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze 13 dingen moet élke man in zijn koffer hebben deze zomer — volgens The Times

Cultuur
door Nina van der Linden
woensdag, 10 juni 2026 om 10:30
06a82b87-d680-4e0b-b637-53b2d49b2148
Geen palmbomen. Geen taupe. Geen twijfel. Anna Murphy, modedirecteur van The Times, heeft genoeg van mannen die hun koffer inpakken alsof het 2008 is. In een opvallend stuk dinsdag levert ze geen suggesties, maar instructies. "Je hebt geen keuzes nodig, je hebt oplossingen nodig", schrijft ze. Hieronder de complete lijst — vertaald naar de Nederlandse zomer van 2026.
"Vraag jezelf bij twijfel af wat George Clooney zou doen. Het antwoord is: nooit een overhemd met een palmboom erop dragen." — Anna Murphy, The Times

De 13 items op een rij

  1. Superlichte chino — M&S, vanaf 45 pond, in "donker petrol" of "donker mole"
  2. Korte chino-broek — M&S, 30 pond
  3. Barrel cut-broek — Uniqlo, 39,90 pond, voor wie wijder wil zitten
  4. Effen linnen overhemd — Cos, 75 pond, in diverse kleuren
  5. Korte mouw met subtiele print — Kestin (Schotland), 139 pond — uitdrukkelijk geen palmbomen
  6. Chambray blouse (co-ord) — Chelsea Peers, 45 pond
  7. Bijpassende short (co-ord) — Chelsea Peers, 40 pond
  8. Zwemshort met textuur — Chelsea Peers, 40 pond, in marineblauw, kaki of "gammon-roze"
  9. Lichte chore jacket in helder blauw — & Sons "Blue Bolt", 180 pond
  10. Chore jacket in zachte ecru — Kestin "Ormiston", 209 pond
  11. AIRism T-shirt — Uniqlo, 14,90 pond
  12. Tortoiseshell aviator-zonnebril — Jimmy Fairly "Elma", 135 pond
  13. Leren visserssandalen — Jones Bootmaker, 55,20 pond (van 69)
Bonus uit Murphy's stuk: een culturally significant baseballpet uit de V&A-collectie van Gavin O'Connell (35 pond). "Psychoanalyseer dat", sneert ze.

Linnen is geen mode-keuze meer — het is een gezondheidsstrategie

Huidkanker is sinds 1990 in Nederland verviervoudigd. Jaarlijks krijgen ruim 70.000 Nederlanders de diagnose, en circa 900 mensen overlijden eraan — het RIVM noemt Nederland een Europese koploper in melanoom-incidentie. Lange linnen mouwen, een breed shirt en een echte pet (geen baseball-knipoog) doen wat zonnebrand maar half doet: ze houden uv-straling fysiek tegen. Dat de Britse modepers en het KWF dit jaar dezelfde paklijst voorschrijven, is geen toeval — het is voortschrijdend inzicht.
De duiding: Murphy's lijst leest als snobistische Britse instructie, maar functioneert in Nederland als gezondheidsadvies in vermomming. De moderne man hoeft niet te kiezen tussen er goed uitzien en zijn huid sparen.

Lees ook

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijkDe rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk
De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegenDe deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen
De gemoederen lopen hoog op rond het fortuin van Karl Lagerfeld van €200 miljoen, alleen zijn kat is tevredenDe gemoederen lopen hoog op rond het fortuin van Karl Lagerfeld van €200 miljoen, alleen zijn kat is tevreden
Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk klerenMadonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren
Dit doet je kapsel met je leeftijdDit doet je kapsel met je leeftijd
loading

POPULAIR NIEUWS

240462100_m

Grootbanken houden spaarrente bewust laag: 'Kloof momenteel grootst in jaren, spaarder loopt duizenden euro's mis'

171088156_m

Deze functie op je Android maakt je telefoon langzamer

218757809_m

Waarom een letter achter je huisnummer je autoverzekering duurder maakt

173544800_m

Bestaat er buitenaards leven? Dit is wat wetenschappers echt denken

bafkreicambzkbwity5hhg7jzk3h4rlaxoclnlevnulqhmw3hsgrx4nwsnq

Trump verliest grip: zelfs Netanyahu negeert zijn bevelen

145883244_m

Rechter fluit baas terug na ‘ontmaskering’ zieke werknemer

Loading