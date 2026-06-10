Deze 13 dingen moet élke man in zijn koffer hebben deze zomer — volgens The Times

Geen palmbomen. Geen taupe. Geen twijfel. Anna Murphy, modedirecteur van The Times, heeft genoeg van mannen die hun koffer inpakken alsof het 2008 is. In een opvallend stuk dinsdag levert ze geen suggesties, maar instructies. "Je hebt geen keuzes nodig, je hebt oplossingen nodig", schrijft ze. Hieronder de complete lijst — vertaald naar de Nederlandse zomer van 2026.

"Vraag jezelf bij twijfel af wat George Clooney zou doen. Het antwoord is: nooit een overhemd met een palmboom erop dragen." — Anna Murphy, The Times

De 13 items op een rij

Superlichte chino — M&S, vanaf 45 pond, in "donker petrol" of "donker mole" Korte chino-broek — M&S, 30 pond Barrel cut-broek — Uniqlo, 39,90 pond, voor wie wijder wil zitten Effen linnen overhemd — Cos, 75 pond, in diverse kleuren Korte mouw met subtiele print — Kestin (Schotland), 139 pond — uitdrukkelijk geen palmbomen Chambray blouse (co-ord) — Chelsea Peers, 45 pond Bijpassende short (co-ord) — Chelsea Peers, 40 pond Zwemshort met textuur — Chelsea Peers, 40 pond, in marineblauw, kaki of "gammon-roze" Lichte chore jacket in helder blauw — & Sons "Blue Bolt", 180 pond Chore jacket in zachte ecru — Kestin "Ormiston", 209 pond AIRism T-shirt — Uniqlo, 14,90 pond Tortoiseshell aviator-zonnebril — Jimmy Fairly "Elma", 135 pond Leren visserssandalen — Jones Bootmaker, 55,20 pond (van 69)

Bonus uit Murphy's stuk: een culturally significant baseballpet uit de V&A-collectie van Gavin O'Connell (35 pond). "Psychoanalyseer dat", sneert ze.

Linnen is geen mode-keuze meer — het is een gezondheidsstrategie

Huidkanker is sinds 1990 in Nederland verviervoudigd. Jaarlijks krijgen ruim 70.000 Nederlanders de diagnose, en circa 900 mensen overlijden eraan — het RIVM noemt Nederland een Europese koploper in melanoom-incidentie. Lange linnen mouwen, een breed shirt en een echte pet (geen baseball-knipoog) doen wat zonnebrand maar half doet: ze houden uv-straling fysiek tegen. Dat de Britse modepers en het KWF dit jaar dezelfde paklijst voorschrijven, is geen toeval — het is voortschrijdend inzicht.

De duiding: Murphy's lijst leest als snobistische Britse instructie, maar functioneert in Nederland als gezondheidsadvies in vermomming. De moderne man hoeft niet te kiezen tussen er goed uitzien en zijn huid sparen.