VK beslist snel over strengere regels kruisboog na moorden

LONDEN (ANP) - De Britse regering beslist binnenkort of de regelgeving rondom kruisbogen aangescherpt moet worden, melden Britse media. Er is opnieuw discussie over kruisbogen ontstaan na een drievoudige moord in Engeland, waarbij de verdachte volgens de politie een kruisboog en mogelijk ook andere wapens gebruikte.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de afgelopen jaren meermaals geweld met kruisbogen plaatsgevonden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestudeert de regelgeving sinds april. Minister Yvette Cooper besluit in de "nabije toekomst" of de huidige regels "passend zijn of niet", aldus de staatssecretaris van Veiligheid, Dan Jarvis, tegen Britse media. Cooper omschreef de moorden als "werkelijk schokkend".

Kruisbogen zijn in het Verenigd Koninkrijk legaal en mogen worden gekocht door iedereen die ouder is dan 18 jaar. Er is geen vergunning nodig. Het is wel illegaal om zonder goede reden een kruisboog in de openbare ruimte te dragen.

De drievoudige moord vond dinsdag plaats in Bushey, een stad net ten noorden van Londen. De slachtoffers zijn de vrouw en de twee dochters van BBC-commentator John Hunt. De Britse politie heeft de verdachte, een 26-jarige man, woensdag na een klopjacht aangetroffen. Hij zou een bekende zijn van de slachtoffers.