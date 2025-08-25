Verdachte van dood Lisa (17) blijft langer vast zitten

- De 22-jarige man die wordt verdacht van de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude blijft langer in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam heeft besloten dat hij nog zeker twee weken langer blijft vastzitten.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord op het meisje. Lisa kwam vorige week door ernstig geweld om het leven aan de Holterbergweg in Duivendrecht, toen ze vanuit het centrum van Amsterdam naar haar huis fietste.

De man werd donderdag aangehouden voor een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam. Een dag later maakte de politie bekend dat hij ook wordt verdacht van het doden van Lisa en nog van een derde incident, een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.

De verdachte is aangehouden in een asielzoekerscentrum en had geen vaste woon- en verblijfplaats.